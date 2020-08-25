Трое погибли, пятеро ранены: на Дону произошло страшное ДТП

Последствия аварии. Фото: ГИБДД

В Ростовской области произошло жуткое ДТП, в результате которого уже погибло трое человек. Авария случилась на трассе Новочеркасск – Каменоломни 24 августа около 19:00. Как сообщили в региональном ГИБДД, беременная девушка скончалась на месте, а еще двое - позже в больнице.

Цена риска - жизнь

По предварительной информации, 23-летний парень, служащий по контракту, вез командира на его автомобиле марки "Мерседес". Вместе с ним в авто находилась беременная девушка - жена хозяина авто, а у нее на руках маленькая собачка.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что иномарка двигалась на большой скорости. В какой-то момент молодой водитель решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался "Фиат Албеа". Внутри синей иномарки находилось 5 человек, среди которых двухлетний ребенок.

Все произошло за доли секунды - столкновения было не избежать. Машина на большой скорости врезались лоб в лоб. Удар был такой силы, что "Мерседес" вылетел с дороги, а "Фиат" буквально припечатало к асфальту.

Внутри синего "Фиат" находилось пять человек, среди которых двухлетний ребенок. Фото: ГИБДД

Резали металл, чтобы вытащить людей

Очевидцы страшного ДТП сразу вызвали на месте все экстренные службы города. Вскоре на месте были врачи скорой помощи. К сожалению, некоторых уже было не спасти. 24-летняя беременная девушка и ее собака погибли на месте аварии. Спасателям пришлось разрезать покореженный металл, чтобы достать остальных. На счету каждая секунда - нужно было действовать быстро.

На "мигалках" шесть человек в срочном порядке доставили в больницу. Врачи делали все возможное, но через несколько часов скончался пассажир "Мерседеса", 24-летний владелец авто, супруг покойной, беременной девушки. Также погибла 71-летняя женщина, которая находилась в машине "Фиат".

Также сообщили, что водитель иномарки, который совершил роковой маневр, получил права два месяца назад. Если посмотреть на фотографии авто после аварии, становится понятно, что удар был огромной силы. Машины превратились в груду металлолома.