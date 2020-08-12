Гроза и похолодание: какая погода ожидает ростовчан 12 августа

В Ростове похолодает из-за грозы Фото: "КП" Архив

В Ростове сегодня пройдет дождь и немного похолодает. Кроме того, ветер, наконец сменит свое направление. Опять понизится и атмосферное давление, зато возрастет влажность.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +19...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+29. Но немного похолодает к вечеру - +21...+23. Сегодня, 12 августа, в донской столице ясная погода будет стоять только днем. Утром и вечером синоптики прогнозируют дожди, в вечернее время даже с грозой.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 750-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 39 до 78%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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До полудня за окном будет солнечно.

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