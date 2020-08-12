В Ростове эвакуирован областной суд

По словам очевидцев, на месте работают правоохранители. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской областном суде прошла эвакуация. Посетителей и сотрудников вывели из здания 12 августа около 16 часов, сообщили в пресс-службе суда.

В настоящее время в здание никого не пускают. Очевидцы говорят, что на месте работают правоохранители.

Официально причину эвакуации пока не называют. По предварительным данным, поступило сообщение о минировании здания.

Напомним, 11 августа был эвакуирован ростовский аэропорт. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. К счастью, сообщение оказалось ложным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский аэропорт «Платов» эвакуировали пятый раз за месяц

Персонал, пассажиров и встречающих попросили покинуть здание. (подробности)