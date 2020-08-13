Пасмурно и дождливо: какая погода ожидает ростовчан 13 августа

Пасмурно и прохладно будет сегодня в донской столице Фото: "КП" Архив

В донской столице сегодня похолодает еще сильнее. Кроме того, усилится ветер, который нагонит дождевые тучи. Порывы еще больше освежат ростовчан, так как исходить будут с северной стороны.

В утренние часы будет все уже довольно прохладно +18...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+26. Но немного похолодает к вечеру - +21...+24. Сегодня, 13 августа, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, небо прояснится только к вечеру, а в первой половине дня и вовсе есть вероятность сильного дождя.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 67%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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