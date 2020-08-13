Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Донской министр здравоохранения рассказала, пройдет ли День города в Ростове-на-Дону

Проведение массовых мероприятий остается под вопросом
Светлана ЛисицынаСветланаЛисицына
КомментироватьОставить комментарий
Проведение массовых мероприятий остается под вопросом. Фото: правительство Ростовской области.

Проведение массовых мероприятий остается под вопросом. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону может измениться празднование Дня города. Об этом сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская на брифинге 13 августа.

Министр напомнила, что сейчас в Ростовской области все еще запрещены массовые мероприятия. Вопрос о праздновании 271-летия Ростова остается под вопросом.

— Я думаю, что вряд ли празднование состоится в таком масштабе, к которому мы привыкли. Скорее всего, отмечать День города и другие праздники мы будем после того, как будет масштабирована российская или другая вакцина, — прокомментировала Быковская.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в области остается сложной. Сейчас, на втором этапе снятия ограничений, коечный фонд занят на 47%. Еще на первом этапе его загруженность составляла 37%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 августа 2020 года: скончались три человека

Однако коэффициент распространения инфекции по-прежнему ниже единицы. (подробности)

Интересное

Рекомендуемые