Донской министр здравоохранения рассказала, пройдет ли День города в Ростове-на-Дону

Проведение массовых мероприятий остается под вопросом. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону может измениться празднование Дня города. Об этом сообщила донской министр здравоохранения Татьяна Быковская на брифинге 13 августа.

Министр напомнила, что сейчас в Ростовской области все еще запрещены массовые мероприятия. Вопрос о праздновании 271-летия Ростова остается под вопросом.

— Я думаю, что вряд ли празднование состоится в таком масштабе, к которому мы привыкли. Скорее всего, отмечать День города и другие праздники мы будем после того, как будет масштабирована российская или другая вакцина, — прокомментировала Быковская.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в области остается сложной. Сейчас, на втором этапе снятия ограничений, коечный фонд занят на 47%. Еще на первом этапе его загруженность составляла 37%.

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