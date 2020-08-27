Здание ростовского гидрометеорологического техникума могут закрыть: трудовой коллектив встал на защиту

Здание РГТ. Фото: яндекс-карты

Ростовский гидрометеорологический техникум выселяют из здания, в котором он располагался последние 90 лет. Главное здание легендарного учебного заведения могут передать в пользование университету юстиции. К такому решению пришли в региональном министерстве образования, однако трудовой коллектив техникума встал на его защиту.

Как выяснилось, причины для переноса техникума в другое место привычно банальны - содержание здания обходится слишком дорого, требуется оптимизация. Однако преподаватели обращают внимание, что его многолетняя история и качество образования намного важнее, чем финансовые неурядицы.

Здание Ростовского гидрометеорологического техникума располагается на 31-ой линии. За его стенами - лаборатории, кабинеты со специальным оборудованием. По словам сотрудников, учебное заведение имеет хорошую материальную базу, чем в полной мере обеспечивает студентов необходимыми знаниями. Вблизи главного корпуса РГТ находятся две учебные станции. Они активно используются в проведении лабораторных работ.

Главное проблема состоит в том, что техникум, а точнее всю его начинку, хотят перенести в разные концы города. Один корпус будет на Таганрогской, где сейчас располагается училище №7, а другой - в центре, на Московской. Уже с первого сентября студенты будут учиться в две смены, что доставит массу проблем, которых раньше не было.

- Транспортная доступность для наших учеников и сотрудников играет важную роль. Некоторые едут на занятия из отдаленных районов Ростова. Теперь им будет еще сложнее. Я знаю, что уже несколько студентов собираются отчисляться именно по этой причине, - рассказала преподаватель РГТ Лидия Слугина.

Коллектив учебного заведения беспокоится, что такое реформирование снизит качество образования. Есть вероятность, что некоторые направления, которые создают скелет техникума, могут убрать из программ.

Примечательно, что Ростовский гидрометеорологический техникум существует уже 90 лет. В этом году он отметил свой юбилей. За это время он воспитал не одно поколение редких и востребованных специалистов: метеорологов, гидрологов и экологов.