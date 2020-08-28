1 сентября в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать школы, правила для школьников и родителей

Массовые мероприятия пока останутся под запретом, кроме линейки для первоклассников. Фото: Анна МАРТЫНОВА

1 сентября - долгожданный праздник для всей нашей необъятной страны. Его ждут школьники и их родители. Перед началом учебного года взрослые кропотливо закупают все необходимо для своих детей, часами гуляют по супермаркетом в поисках тетрадок и ручек. Ученики в свою очередь в предвкушении встречи с одноклассниками стараются подобрать лучший наряд, покорить всех новой прической.

В этом году привычный порядок вещей нарушил коронавирус. Пандемия спутала карты, заставила всех жить в новой реальности. Дети ушли на дистанционное обучение еще весной, затем начались летние каникулы. В воздухе завис закономерный вопрос: как будут работать школы с 1 сентября?

Власти уже дали на это официальные ответы. Все учебные заведения откроются, но образовательный процесс ждут определенные ограничения и новые правила.

Линейки, торжества, массовые мероприятия

Начнем с самого главного: сентябрьские линейки пройдут только для первоклассников. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Любимое для всех мероприятие традиционно пройдет на открытом воздухе. Важно помнить, что все взрослые должны будут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Тестирование на коронавирус для детей необязательно.

Что касается спортивных соревнований, которые проходят между школами, то они будут запрещен вплоть до 1 января 2021 года.

Учебный процесс

Что касается самого учебного процесса, то в нем тоже пройдут некоторые изменения. Так на неопределенный срок, пока действуют ковидные ограничения, его перестроят таким образом, чтобы ученики разных классов почти не пересекались. Под запретов пока остаются и массовые мероприятия в школах, типа творческих постановок.

Власти также сообщили, что уроки могут стать короче. За каждым классом закрепят одно помещение, чтобы ученики пересекались как можно реже. Общими останутся только кабинеты специальных предметов. Отдельное внимание нужно уделить тому, что при любых проявления простуды учеников и педагогов будут сразу отправлять домой.

Слухи о том, что классы будут делить пополам для «вахтового» метода обучения, и о том, что часть дисциплин переведут на "дистанционку", опроверг заместитель главы региона Игорь Гуськов.

— Никаких вахтовых методов. 1 сентября все 440 тысяч школьников, в том числе 50 тысяч первоклассников, сядут за парты в очном режиме, — отметил Гуськов.

Дезинфекция помещений

Отдельное внимание уделять дезинфекции классов, парт, столовых и всех мест, где бывают школьники. Кроме того, на выходах в школы всем сотрудникам и ученикам будут измерять температура, ведь эта мера уже доказала свою эффективность. Необходимо выявлять заболевших на ранних стадиях, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также будут проводиться обеззараживание воздуха. На все эти цели региональное правительство выделило чуть больше 400 миллионов рублей.

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