Примирить аграриев и поисковиков в Ростовской области помогут поправки в федеральное законодательство

В Мясниковском районе на базе Донского Военно-исторического музея (хутор Недвиговка) состоялось заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании, посвященное обсуждению проблемных вопросов взаимодействия между поисковыми объединениями и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Фото: zsro.ru

Причины и пути выхода из ситуации перманентного недопонимания, возникающего между поисковыми объединениями и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской области, были обсуждены на прошедшем заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном собрании донского региона.

Ключевая проблема состоит в том, что порядка 90 % всех земельных ресурсов области относится к землям сельскохозяйственного назначения. Это делает чрезвычайно важным вопрос взаимодействия между региональными фермерами и поисковиками.

По мнению зампредседателя Законодательного собрания Дона – председателя комитета по аграрным вопросам Вячеслава Василенко, нельзя однозначно сказать, кто из спорящих виноват больше — у каждой из сторон есть свои аргументы и причины.

- Например, сельхозтоваропроизводители жалуются за вытаптывание посевов сельхозкультур и повреждение имущества аграриев. Со своей стороны, фермеры нередко препятствуют проведению «Вахт памяти», бывает, что складируют на братских могилах мусор и отходы. Поэтому мы решили собраться вместе и поговорить обо всем этом, чтобы найти точки соприкосновения и вывести работу поисковиков на принципиально новый уровень, – пояснил Вячеслав Василенко.

При этом, по словам председателя комитета донского парламента по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерины Стенякиной, дополнительной сложности в регулировании деятельности поисковых отрядов на местах добавляет то, что полномочия в этой части принадлежат Министерству обороны РФ, а не регионам.

– В этой связи мы вышли с инициативой по изменению федерального законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Соответствующий проект закона был внесен всеми депутатами Государственной Думы от Ростовской области. Он принят в первом чтении, но приостановлен федеральным Министерством финансов, потому что предусматривает предоставление дополнительных полномочий субъектам Российской Федерации, а это влечет новые расходные обязательства. Но мы намерены продолжаться биться за его принятие во втором чтении, – рассказала Екатерина Стенякина.

Она также добавила, что несмотря на все действующий ограничения, на областном уровне предпринимаются попытки отрегулировать деятельность поисковых объединений и помочь им в работе - в том числе и за счет грантовой поддержки.

В ходе дискуссии прозвучало множество различных точек зрения по заданной теме. В частности, поступили предложения своевременно согласовывать планы проведения поисковых работ с администрациями муниципальных образовании и сообщать непосредственно собственнику о проводимых работах. При этом проводить данные мероприятия следует только после уборочных работ, чтобы не мешать аграриям.

Кроме того, участники обсуждения пришли ко мнению, что необходимо информировать сельхозтоваропроизводителей обо всех официально зарегистрированных поисковых объединениях, которые проводят «Вахты памяти» в местах боев в годы Великой Отечественной войны на закрепленных территориях.

В свою очередь, региональным депутатам нужно оперативно реагировать на обращения избирателей о фактах захламления отходами сельскохозяйственного производства воинских захоронений и направлять соответствующие материалы в уполномоченные государственные органы и органы местного самоуправления.

– Главный вывод, который можно сделать по итогам сегодняшней дискуссии, – это то, что сельхозтоваропроизводителям и поисковикам необходимо научиться слушать и слышать друг друга. Пока что, это не везде и не со всеми происходит, и в этой части предстоит еще большая работа, - резюмировал итог встречи Вячеслав Василенко.

Он уточнил, что все высказанные предложения и замечания будут обобщены и разосланы в качестве рекомендаций всем заинтересованным сторонам. При этом депутаты донского Заксобрания продолжать держать на контроле данную ситуацию.