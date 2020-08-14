Переменная облачность и резкое похолодание: какая погода ожидает ростовчан 14 августа

В Ростове будет пасмурно, но без дождя Фото: "КП" Архив

В Ростов пришел новый день и северным ветром принес в донскую столицу ощутимое похолодание. Даже в дневное время суток температура будет очень низкой, можно даже сказать, сентябрьской.

В утренние часы будет все уже довольно прохладно +13...+18, днем столбик термометра достигнет отметки +21...+23. Но немного похолодает к вечеру - +19...+22. Сегодня, 14 августа, в донской столице в течение всего дня ожидается переменная облачность. К счастью, осадков не ожидается даже в те моменты, когда небо будет густо затянуто тучами.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 752-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 36 до 73%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, в городе ощутимо похолодает.

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