Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 августа 2020: в больницах остаются больше тысячи дончан

За все время жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 278 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 14 августа прирост за сутки составил 43 заболевших. Всего в Ростовской области заразились еще 126 жителей. Число инфицированных за весь период достигло 14 739.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 23 городах и районах: Шахтах (10), Новочеркасске (9), Пролетарском (9) районе, Каменске-Шахтинском (8), Азове (8), Октябрьском (6), Мартыновском (5), Красносулинском (3), Кагальницком (3), Сальском (3), Тацинском (3), Зерноградском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Азовском (1), Белокалитвинском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Матвеево-Курганском (1), Орловском (1) и Песчанокопском (1) районах.

За последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех человек. Это 64-летний мужчина с болезнями системы кровообращения и 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Скончались 88-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, сахарным диабетом; 92-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, онкопатологией. За все время жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 278 человек.

По данным на 14 августа, выздоровели еще 115 пациентов. С начала пандемии вылечились 12 117 зараженных,

В настоящий момент лечение в стационарах получают 1 035 пациентов Состояние 50 человек оценивается как тяжелое. Эти люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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