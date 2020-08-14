Ростовский театр Горького анонсировали первый спектакль после снятия ограничений

Проводить представления для зрителей разрешили с 1 сентября. Фото: правительство Ростовской области.

Ростовский театр драмы имени М. Горького анонсировал открытие после смяччения ограничений. Спектакли начнут проводить с 10 сентября, сообщается на официальной странице театра в соцсетях.

Театр начнет работу с учетом ограничений. Пока зал может заполняться только наполовину. Кроме того будут выполняться все меры профилактики коронавируса.

Первым спектаклем, который пройдет в таком режиме, станет «Собака на сене». Весь репертуар можно уточнить на сайте театра.

— Открыта билетная касса. Опубликовано расписание переносов спектаклей, не состоявшихся в марте — апреле, и новый репертуар сентября, — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор подписал постановление о снятии ограничений 6 августа. Театра и кинотеатрам разрешили работать с 1 сентября. Пока загрузка залов не может превышать 50%.

С 10 августа двери открыли рестораны, кафе и столовые. Предприятия общественного питания должны строго соблюдать санитарные нормы, проводить дезинфекцию и обеззараживать воздух. Кроме того, помещения нужно регулярно проветривать.

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