Отделение клиники Ростовского медуниверситета закрыли на карантин из-за коронавируса

У двух сотрудников неврологического отделения выявили COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В клинике Ростовского медицинского университета закрыли на карантин отделение неврологии. Об этом сообщили в пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Положительные тесты на коронавирус получили два сотрудника отделения. При этом у них не было клинических проявлений болезни.

— Отделение закрыто на карантин. Здесь проводятся все необходимые мероприятия, - прокомментировали в пресс-сцентре.

Карантин продлится недолго. Уже 17 августа возобновится работа скорой помощи, 24 августа — плановая госпитализация.

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