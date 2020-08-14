До конца года в Ростовской области появятся еще два ветропарка

Комплектующие для ветроэлектростанций производятся также на Дону. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростовской области число ветропарков планируют увеличить до семи. Развитие донской энергетики обсудили 13 августа в ходе круглого стола в Каменске-Шахтинском.

В обсуждении приняли участие депутаты областного Заксобрания, представители органов власти и предприятий отрасли.

Вице-спикер донского парламента Александр Скрябин напромнил, что Ростовская область лидирует в энергоситеме Юга России. В основном, электроэнергию вырабатывают тепловые и атомные станции. Однако в последнее время набирают обороты солнечная и ветроэнергетика. Только в этом году в области заработали три ветропарка.

— В 2020 году появились три ветропарка в Красносулинском и Каменском районах. Общая мощность составила 300 МВт. У альтернативных источников масса преимуществ: безопасны для экологии, не наносят вред сельхозугодьям. Мы экономим такие ценные ресурсы, как нефть, газ, уголь, — прокомментировал Скрябин.

Однако главные планы еще впереди. До конца года заработают ветропарк в Азовском районе и первая очередь ветропарка в Каменском районе. В ближайшие два года их число достигнет семи, а общая мощность составит более 700 МВТ.

Комплектующие для ветроэлектростанций также выпускают на Дону. В Таганроге производят стальные башни, в Волгодонске кроме этого оборудования делают ступицы, системы охлаждения и другое.

В области не забывают и об энергоэффективных технологиях. Так, в Каменске-Шахтинском появились светодиодные светильники. Гулять по городу станет безопаснее.

— Всего будет установлено 4 150 таких светильников. Они не только отлично освещают улицы, но и значительно экономят электричество, — сообщил директор филиала АО «Донэнерго» «Каменские межрайонные электрические сети» Андрей Шульгин.

Не остались в стороне и проблемы отрасли. Жители области продолжают жаловаться на отключения света из-за аварий. Проблема возникает из-за устаревшего оборудования.

— Электросети изнашиваются. Во время сильного ветра они могут переплетаться, замыкать. В этом случае люди могут остаться без электричества — мы все еще получаем такие жалобы. Конечно, устаревшие сети нужно перекладывать, а подстанции — обновлять. Важно, чтобы каждый потребитель получал качественный ресурс, — говорит Александр Скрябин.

Рекомендации по решению проблем и развитию отрасли появятся в ближайшее время. Их передадут всем заинтересованным сторонам.