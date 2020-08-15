Небольшой дождь и холодный северный ветер: какая погода ожидает ростовчан 15 августа

В Ростове ожидается облачная погода, местами возможны дожди Фото: "КП" Архив

Относительно прохладный выходной ожидает сегодня жителей донской столицы. Холодный и пронизывающий северный ветер будет пробирать до нитки. Кроме того, температура воздуха будет вовсе не летней.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +13...+19, днем столбик термометра достигнет отметки +22...+24. Но немного похолодает к вечеру - +18...+22. Сегодня, 15 августа, в донской столице в течение всего дня ожидается переменная облачность. Около полудня возможен дождь.

Ветер сегодня будет исключительно северный. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 753-755 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 31 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, постепенно начнет подниматься атмосферное давление.

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