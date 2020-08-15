ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата России по футболу РПЛ

ФК "Ростов" сыграет с "Зенитом" в домашнем матче Фото: "КП" Архив

Матч ФК "Ростов" - "Зенит", прямая трансляция, 15 августа 2020: все билеты на стадион уже раскуплены. А недавно донской клуб обыграл "Тамбов" в гостевой игре. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020.

14:45 Болельщикам, желающим посетить матч напомнили о масочном режиме. Попасть на стадион можно будет уже за полтора часа до начала матча.

08:00 Статистика личных встреч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

57 раз эти два клуба играли между собой в чемпионатах России по футболу. 15 побед у "Ростова", 29 - у "Зенита", остальные 13 встреч завершались вничью. Это будет первая встреча клубов в новом сезоне РПЛ.

Прогнозы букмекеров на матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

Букмекеры считают, что наиболее вероятна победа "Зенита"(51%), на победу "Ростова" отвели всего 26% и 23% предполагают, что будет ничья.

Прогноз на матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

Скорее всего, в этом поединке будет победа питерского клуба.

Составы команд на матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

Матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 15 августа 2020 можно будет посмотреть с 20:00 на телеканале "Матч Премьер".

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