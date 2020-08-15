Забил бывшей команде: Сердар Азмун открыл счет в матче "Ростов" - "Зенит"

Счет в матче с "Ростовом" открыл "Зенит". Фото: ФК "Ростов"

Первый мяч в матче 2-го тура ТИНЬКОФ РПЛ ФК "Ростов" - ФК "Зенит" залетает в ворота хозяев.

Счет открыл бывший игрок желто-синих Сердар Азмун. Он не реализовал назначенный арбитром пенальти. Одиннадцатиметровый удар был назначен, потому что судья усмотрел игру рукой со стороны Евгения Чернова. Но первым успел добить мяч в ворота Сергея Песьякова.

Сергей Песьяков справился с выстрелом Азмуна, однако отбил мяч перед собой. Сердар подхватил мяч и уже со второй попытки отправил его в сетку!

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