"Зенит" обыграл "Ростов". Фото: ФК "Ростов"

В матче 2-го тура ТИНЬКОФ РПЛ "Ростов" в домашнем матче всухую проиграл "Зениту". На матче присутствовали более 11 тысяч болельщиков.

Донская команда начала игру очень уверенно и бодро. Уже в начале игры Алексей Ионов после выхода один на один отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 23-й минуте арбитр матча посмотрел видеоповтор и зафиксировал игру рукой со стороны Евгения Чернова. Был назначен пенальти в ворота "Ростова". Его не смог реализовать бывший игрок желто-синих Сердар Азмун. Но он оказался первым на добивание и смог занести мяч в ворота.

- В конце тайма «Ростов» провёл хорошую атаку, в конце которой Мамаев бил верхом в касание в штрафной площади питерцев - мяч прошёл над перекладиной, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Во втором тайме ростовчане полностью завладели инициативой. Удар Ивелина Попова прошёл совсем рядом с целью, Мамаев тоже три раза не смог реализовать момент: после скидки бил буквально с нескольких метров, но в створ не попал.

На 78-й минуте игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого был удалён с поля после получения второй жёлтой карточки. Питерцы остались в меньшинстве, но даже несмотря на это смогли забить хозяевам еще один гол. Автором его стал Деян Ловрен. Итоговый счёт встречи – 0:2, в пользу гостей.

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