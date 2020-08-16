"Не хватило голов, остальное было": Валерий Карпин об игре с "Зенитом"

Валерий Карпин прокомментировал исход игры с "Зенитом". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал результат игры с "Зенитом".

Несмотря на поражение, наставник желто-синих остался доволен игрой. По его словам, футбол - игра довольно непредсказуемая и именно этим он объяснил неудачные попытки забить гол Павла Мамаева.

Валерий Карпин признался, что после игры в раздевалке поблагодарил команду за хорошую игру.

- Сказал, что молодцы. Бывает. Играли хорошо. Первый тайм хорошо, второй тайм еще лучше. Поблагодарил за игру, - сказал тренер.

Карпин считает, что в игре не хватило только голов. Всем остальным он остался доволен. Ведь "Зенит" одна из самых сильных российских команд.

- Не хватило голов. Всё остальное было. Игра была, прессинг был, первый тайм неплохой. Второй тайм хороший, - добавил Карпин.

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"Ростов" в домашнем матче уступил "Зениту".

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

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