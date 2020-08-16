С каждым днем все холоднее: какая погода ожидает ростовчан 16 августа

Облачная и прохладная погода ожидает ростовчан 16 августа Фото: "КП" Архив

Ростов, похоже, уже постепенно готовит своих жителей к предстоящей осени и зиме. В городе с каждым днем становится все холоднее. Ощутимо прохладно становится не только утром и вечером, но и днем. Возможно, виной этому похолоданию является ветер с северной стороны.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +10...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +20...+24. Но немного похолодает к вечеру - +18...+23. Сегодня, 16 августа, в донской столице в первой половине дня погода будет стоять солнечная, но после полудня небо заволокут густые тучи, которые рассеются только поздним вечером. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 70%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха не поднимется выше +24 градусов.

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