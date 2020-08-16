Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 августа 2020 года: количество зараженных приближается к 15 тысячам человек

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 129 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 16 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области опасной инфекцией заражены уже 14 996 человек. В донском Роспотребнадзоре сообщили, что за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 129 человек. В тяжелом состоянии находятся 57 человек, все они подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от болезни уже 287 человек. Выздоровели - 12 332 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 357. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (5), Константиновском (12), Мясниковском (12) районах, Новочеркасске (6), Аксайском (5), Красносулинском (5), Азовском (3), Морозовском (3), Сальском (3) районах, Волгодонске (3), Зерноградском (2) районе, Новошахтинске (2), Таганроге (2), Пролетарском (2), Белокалитвинском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Обливском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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