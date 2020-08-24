"Из тюрьмы отпросился на концерт": фанаты Басты, приехавшие в Ростов со всей страны, шокированы отменой концерта

Василий Вакуленко. Фото: соц. сети

Долгожданный для многих концерт Басты в Ростове-на-Дону, который должен был пройти 23 августа, сорвался. Организатора за несколько часов до начала объявили о переносе мероприятия. Все те, кто планировать узреть выступление музыканта, стали задаваться одним закономерным вопросам: что произошло, ведь концерт 22 августа, за день до этого, прошел в штатном режиме?

Как выяснилось, в дело вмешались региональные власти. Полицейские вместе с сотрудниками УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека оштрафовали площадку, где должен был пройти концерт, а также других организаторов.

Когда об отмене узнали фанаты, люди были шокированы. Многие из них проделали долгий путь, чтобы попасть на выступление музыканта. В "инстаграме" Вакуленко теперь можно увидеть комментарии, полные боли и сожаления.

- Василий, мы приехали из Челябинска! Как так? - задается вопросом девушка.

Для других отмена концерта - намного большее, чем просто неудачный день. Люди планировали побывать на там в честь знаменательного события.

- Мы с Ярославля приехали в свадебное путешествие специально на концерт! Вот ты молодец! - высказался мужчина.

Тому, кто отказался от дальней поездки, крупно повезло.

- Мы хотели из Москвы выдвинуться в Ростов на твой концерт. Вась, вот это был бы неожиданный поворот, - признался фанат.

Не обошлось и без шуток: кто-то написал, что пошел на крайние меры, чтобы узреть выступление кумира.

- Я вообще из тюрьмы отпросился на концерт, - минутка юмора от поклонника Вакуленко.

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