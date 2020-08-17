Немного потеплеет: какая погода ожидает ростовчан 17 августа

В Ростов снова возвращается лето Фото: "КП" Архив

После холодных выходных в Ростов снова начало постепенно приходить лето. Столбик термометра сегодня поползет вверх. Кроме того, сменится направление ветра и снова пойдет на снижение атмосферное давление.

В утренние часы будет еще довольно прохладно +13...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+27. Но немного похолодает к вечеру - +21...+25. Сегодня, 17 августа, в донской столице в первой половине дня погода будет стоять солнечная, но после полудня небо постепенно начнет затягиваться тучами. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 33 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ранним утром температура воздуха будет всего +10 градусов.

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