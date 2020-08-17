Ростовские гаишники помогли беременной женщине добраться до роддома

На свет появилась девочка весом 3,8 килограмма. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Ростовские гаишники помогли роженице добраться до перинатального центра. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Рано утром батайчанин вез беременную жену на роды в Ростов. Когда водитель уже подъезжал к городу, автомобиль «ВАЗ-2109» внезапно заглох. Машина сломалась, поэтом самостоятельно добраться до роддома супруги уже не могли. В этот момент роженица должна была во-вот родить. Мужчине ничего не оставалось кроме, как искать помощи у окружающих.

К счастью, поблизости находились инспекторы ГИБДД Мурат Гасанов и Михаил Буцкой. Полицейские пересадили батайчанку в патрульный автомобиль и за несколько минут довезли ее до перинатального центра. Добравшись до места, они на руках занесли женщину в роддом.

Спустя пять минут на свет появилась девочка весом 3,8 килограмма. Малышка стала третьим ребенком супругов.