Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 августа 2020: число зараженных резко выросло

Подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека. Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 17 августа прирост за сутки составил 91 заболевшего. Всего в Ростовской области заразились еще 127 человек. Число инфицированных в регионе достигло 15 123.

На прошлой неделе суточный прирост в донской столице мог достигать от 43 до 62 зараженных. Еще вчера, 16 августа, было зарегистрировано 57 новых заболевших. За сутки прирост увеличился на 34 человека.

Кроме Ростова случаи заражения выявили 12 городах и районах области: Заветинском (7) районе, Новошахтинске (7), Волгодонске (6), Азовском (3) районе, Звереве (3), Аксайском (2), Ремонтненском (2), Родионово-Несветайском (2), Миллеровском (1), Орловском (1), Усть-Донецком (1) и Шолоховском (1) районах.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека. Это 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической систем, почечной недостаточностью. Таким образом, жертвами COVID-19 за весь период стали 288 человек.

За сутки вылечились еще 52 пациента. За все время число выздоровевших увеличилось до 12 384 человек.

Лечение в стационарах проходят 1 040 заболевших. Состояние 49 оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.