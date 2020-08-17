В Ростове с помощью медальона установили личность солдата, погибшего в боях Великой Отечественной войны

Останки погибшего солдата нашли во время экспедиции в Неклиновском районе. Фото: поисковый отряд «Миус-Фронт»

В Ростове-на-Дону установили личность солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Изучив медальон героя, организация «Миус-Фронт» приоткрыла очередную страшную страницу истории.

Экспедицию в Неклиновском районе проводил отряд «Последний след войны». Здесь в конце июля поисковики нашли останки неизвестного солдата. Сразу появилась надежда, что имя героя удастся раскрыть. Рядом с останками был обнаружен смертный медальон. В такие медальоны обычно вкладывали бумагу с данными о погибшем.

— Коллеги передали медальон нашему отряду. Специалисты внимательно изучили бумагу из медальона. Выяснилось, что погибший был родом из хутора Вознесенского Морозовского района. Кроме того, содержалась и фамилия его матери – Липчанская, — рассказал руководитель отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Смерть героя

Поисковики установили, что медальон принадлежал еще совсем молодому солдату. Его звали Украинский Александр Васильевич. Он скончался, когда ему было около 25 лет. Открылись и страшные обстоятельства гибели бойца.

— Мы собирали сведения о личных вещах погибших, найденных на месте. Александр Васильевич погиб при наступлении Красной армии на «Миус-Фронт» в феврале 1943 года. Сюда перебросили части после освобождения Ростова 14 февраля. Южное командование надеялось на дальнейший успех, — пояснил Кудряков.

По его словам, наступление в итоге закончилось трагедией. Позиции немецкой армии были изучены недостаточно тщательно. Но, главное, у солдат почти не было боеприпасов. Потери в этом бою были огромны.

Родственники Александра Украинского пока не нашлись. Проблема еще и в том, что фамилия бойца – одна из самых распространенных в Морозовском районе. Сейчас около 70 местных жителей проверяют, есть ли у них родственные связи с погибшим.

Сейчас поисковики разыскивают родственников павшего героя. Фото: поисковый отряд «Миус-Фронт»

— Мы будем продолжать активные поиски. Не можем перезахоронить останки, пока не найдем родственников погибшего. Бывает, что близкие живут не в Ростовской области, вообще на другом конце страны. Все хотят похоронить предка там, где покоятся его родственники.

Работы у поисковиков еще очень много. В этом же поле поисковики нашли останки еще 26 погибших солдат. Личности некоторых планируется установить по найденным рядом вещам. Например, возле останков одного человека лежала ложка с его инициалами. Но и эта кропотливая работа не всегда приносит результат.

— Однополчане могли взять какую-то вещь погибшего на память, ту же ложку. Получается, что предмет может принадлежать не этому бойцу, а его другу. Это, конечно, большая работа. Будем надеяться, что удастся раскрыть имена и других героев.

Личности других погибших бойцов также планируется установить с помощью их личных вещей. Фото: поисковый отряд «Миус-Фронт»

Отметим, из-за коронавируса массовые выезды на раскопки были запрещены. Поисковикам приходилось работать маленькими группами. 20 июля ограничения для таких организаций отменили. Сейчас поиски нельзя проводить только в лесах.

После смягчения ограничений отряд «Старый Миус» приступил к активной работе в Куйбышевском районе. Вскоре возле хутора Новобахмутский участники экспедиции обнаружили останки 15 бойцов. При одном из погибших оказались его личные вещи. Среди них — гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой «Н» и истлевшая красноармейская книжка. Кроме того, на месте раскопок находились фляжка и гильзы снарядов.

По данным «Старого Миуса», найденные исторические предметы пополнят музейную коллекцию. Останки героев войны будут с почестями перезахоронены. В поисковом отряде отметили, что будут и дальше восстанавливать судьбы погибших на войне.