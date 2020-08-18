На Дону предоставляется 17 видов социальной поддержки семьям с детьми

Меры поддержки семьям с детьми депутаты обсудили на круглом столе, состоявшемся в парламенте Дона. Фото: Роман Масенко

Донские парламентарии обсудили на круглом столе, состоявшемся в региональном парламенте, меры поддержки семей с детьми, действующие в Ростовской области.

По информации министерства труда и соцразвития региона, на Дону действует целая система социальной поддержки, позволяющая улучшить материальное положение семей с детьми, которая включает в себя предоставление 17 видов пособий и выплат.

- Из них восемь мер – федеральные, еще девять видов – это меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с региональным законодательством. Количество семей, которые пользуются мерами, составляет порядка 200 тысяч, - рассказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Первый вице-спикер парламента Дона подчеркнул, что меры поддержки, предоставляемые государством семьям с детьми сегодня, являются беспрецендетными. При этом существенно возросли средства, выделяемые из бюджета на эти цели, что позволяет сделать помощь еще более эффективной.

- За последнее время важной мерой, по инициативе президента России, стала выплата детям от 3 до 7 лет. На сегодняшний день ей уже воспользовались 103 тысяч донских семей. И мы предполагаем, что сумма, выделяемая по этой категории, в следующем году будет увеличена, - пояснил Сергей Михалев. - Кроме того, одной из наиболее значимых мер поддержки для семей с детьми является региональный материнский капитал, размер которого в 2020 году составляет 121 287 рублей. С 2013 года предоставляется единовременная денежная выплата в случае рождения в семье одновременно трех и более детей, в 2020 году размер выплаты на каждого ребенка составляет 68 479 рублей. Малоимущим многодетным семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, предоставляется право на получение микроавтобуса.

По словам замминистра труда и социального развития Ростовской области Маргариты Горяиновой, всего за восемь лет - с 2012 года - количество многодетных семей с детьми увеличилось на Дону с 22 до 40 тысяч, то есть, фактически, удвоилось.

- Это хорошая динамика, которая показывает эффективность и востребованность предлагаемых мер соцподдержки у семей с детьми, - считает Маргарита Горяинова.

Другой важный вопрос, которых обсудили на круглом столе народные избранники — это обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов.

- Ростовская область вошла в перечень субъектов, которым будут на горячее питание для школьников 1-4 классов выделяться деньги из федерального бюджета. И этот вопрос на данный момент уже обсуждается губернатором области с министерством финансов региона. Думаю, к учебному году мы будем готовы вовремя, - выразил уверенность первый вице-спикер Законодательного собрания Ростовской области.

При этом, по мнению парламентариев, в новых условиях совершенно принципиальным становится вопрос информированности жителей региона о мерах социальной поддержки для семей с детьми. Социальная реклама должна стать более предметной и действенной, пришли к общему выводу участники круглого стола.

- Из обращений избирателей становится понятно, что порой люди не всегда понимают, какие меры поддержки они могут получить и как именно это сделать. Конечно, с этим надо работать более предметно, - твердо убежден Сергей Михалев.

После заслушивания докладов и выступлений участники заседания обсудили вопросы социальной поддержки семей с детьми. Говорили о возможности закрепления законодательно отдельной категории для матерей одиночек с целью получения мер социальной поддержки, а также категории учреждений, где могут проживать мамы с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По итогам круглого стола его участники вынесли рекомендации, основной из которых была усиление информированности населения о мерах социальной поддержки семей с детьми.