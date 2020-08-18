Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 августа 2020: скончались еще пять дончан

За последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 18 августа прирост за сутки составил 42 заболевших. Число зараженных в Ростовской области увеличилось на 128 человек. Всего в донском регионе зарегистрировано 15 251 инфицированный.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 29 городах и районах области: Батайске (11), Новошахтинске (10), Песчанокопском (8) районе, Шахтах (6), Обливском (5), Сальском (4) районах, Гукове (4), Багаевском (3), Мартыновском (3), Неклиновском (3), Семикаракорском (3), Тарасовском (3) районах, Новочеркасске (3), Егорлыкском (2), Матвеево-Курганском (2), Орловском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Азовском (1), Аксайском (1), Волгодонском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Пролетарском (1), Советском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1) районах и Волгодонске (1).

За последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Это 75-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. Жертвами COVID-19 стали 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 60-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и нарушением обмена веществ. За весь период от коронавируса скончались 293 зараженных.

Вылечились еще 132 пациента. Число выздоровевших в области достигло 12 516 человек.

В настоящее лечение в стационарах проходят 1 103 зараженных. Состояние 57 человек оценивается как тяжелое. Эти люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.