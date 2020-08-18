День города – под вопросом: в Ростовской области отменили все массовые мероприятия в сентябре

Власти опасаются, что из-за скопления людей в области ухудшиться ситуация с коронавирусом. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростовской области запрет на проведение массовых мероприятий сохранится весь сентябрь. Об этом губернатор Василий Голубев рассказал на церемонии вручения учителям ключей от служебных квартир 17 августа.

Власти опасаются, что из-за скопления людей в области ухудшиться ситуация с коронавирусом. В связи с этим все массовые мероприятия на Дону пока останутся под запретом.

— Мы отменяем почти все массовые мероприятия, которые планировали на конец августа и весь сентябрь. Из тех побуждений, чтобы не создавать прецедент, из-за которого ситуация с коронавирусом будет развиваться в худшую сторону, — прокомментировал Василий Голубев.

Исключение составит только одно событие — открытие музейного народно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Напомним, мероприятие планировали провести 9 мая, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Открытие должно состояться 30 августа.

— При открытии «Самбекских высот» будут приняты беспрецедентные меры для обеспечения санитарной безопасности. Будет проведена индивидуальная работа с каждым участником и со всеми гостями, которые там будут, — рассказал губернатор.

Однако самое ожидаемое событие сентября для ростовчан – День города. Ранее по поводу празднования 271-летия донской столицы высказалась министр здравоохранения области Татьяна Быковская. Она напомнила, что массовые мероприятия в регионе до сих пор запрещены. По ее мнению, праздник изменится или вовсе будет перенесен.

— Я думаю, что вряд ли празднование состоится в таком масштабе, к которому мы привыкли. Скорее всего, отмечать День города и другие праздники мы будем после того, как будет масштабирована российская или другая вакцина, — прокомментировала Быковская.

Он пояснила, что ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается сложной. Сейчас коечный фонд занят на 47%. Хотя еще не так давно загруженность составляла 37%.

В Ростовской области власти уже заговорили о возможном ухудшении ситуации осенью. На Дону ожидается сезон острых респираторных инфекций и гриппа. Однако пока ограничения в регионе ужесточать не собираются. Главный санитарный врач области Евгений Ковалев пояснил, что ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая.