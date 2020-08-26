Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, последние новости на 26 августа

Рассказываем все, что известно о коронавирусе на 26 августа
Дадаян ДавидДадаянДавид
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Ростове, последние новости на 26 августа. Фото: архив "КП"

Коронавирус в Ростове, последние новости на 26 августа. Фото: архив "КП"

Сегодня, 26 августа стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 130 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным правительства, заболели уже 16278 человек. Однако есть и положительная динамика. Так за минувшие 24 часа выздоровели 236 человек, а всего - почти 14 тысяч.

Стационарное лечение получают 1008 пациентов. Среди них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 48 человек. За последние сутки в результате заражения скончались еще восемь человек.

Это 89-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями сердца, 66-летняя женщина с подобными недугами, 80-летняя жительница Дона с нарушениями в работе эндокринной системы, а также 83-летняя пенсионерка с нарушениями обмена веществ. Кроме того, умерла 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями, 68-летняя женщина и двое возрастных мужчин.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 326 человек. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 7669 человек. Всего врачи обследовали 78,4 тысячи жителей Ростовской области.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые