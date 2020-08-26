Коронавирус в Ростове, последние новости на 26 августа. Фото: архив "КП"

Сегодня, 26 августа стало известно, что в Ростовской области выявлено еще 130 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным правительства, заболели уже 16278 человек. Однако есть и положительная динамика. Так за минувшие 24 часа выздоровели 236 человек, а всего - почти 14 тысяч.

Стационарное лечение получают 1008 пациентов. Среди них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 48 человек. За последние сутки в результате заражения скончались еще восемь человек.

Это 89-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями сердца, 66-летняя женщина с подобными недугами, 80-летняя жительница Дона с нарушениями в работе эндокринной системы, а также 83-летняя пенсионерка с нарушениями обмена веществ. Кроме того, умерла 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями, 68-летняя женщина и двое возрастных мужчин.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 326 человек. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 7669 человек. Всего врачи обследовали 78,4 тысячи жителей Ростовской области.