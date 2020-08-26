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Общество

"Сказали сдавать деньги, иначе школа не откроется": дончанка о том, как ее склоняли скидываться на антиковидные средства

Заместитель губернатора Ростовской области назвал это незаконным
Дадаян ДавидДадаянДавид
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Ситуация приняла неожиданный ход, когда на тему высказался заместитель губернатора.

Ситуация приняла неожиданный ход, когда на тему высказался заместитель губернатора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Каменска-Шахтинска рассказала, как в школе, куда ходит ее ребенок, устроили незаконные сборы средств на антиковидны средства. Всем родителям пригрозили неприятными последствиями и склонили расстаться с немалой суммой. Все это под помпезные лозунги о защите детей и необходимости соблюдать предписания властей.

- Нам позвонили из родительского комитета. Потом написали в общем чате, что произошло что-то ужасное. Вскоре мне сказали, что, если мы в течение двух дней не сдадим по 1200 рублей на закупку рециркуляторов, то школа может не открыться, - рассказывает Галина.

Речь шла о том, что в школе необходимо установить специальные очистители воздуха согласно предписаниям властей. Женщине ничего не оставалось и она перевела деньги. Также поступили и другие взволнованные родителей.

Понять их можно, ведь дети не посещали школу почти пять месяцев, а продолжение дистанционного обучения - тревожно не только для взрослых, но и самих детей.

Ситуация приняла неожиданный ход, когда заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 26 августа, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что подобные сборы - незаконны.

- Региональное правительство выделило огромную сумму - 403 миллиона рублей для муниципальных школ. Эти средства предназначены для закупки и дезинфицирующих средств, и очистителей воздуха, масок, термометров. Деньги рассчитаны до конца 2020 года, - обратил внимание Гуськов.

Замгубернатора предупредил, что если подобные факты будут иметь место, то родители могут обращаться в органы управлением образованием либо в министерство.

После того, как Галина узнали об этом, дела пошли по-другому. Она попросила перенаправить ее деньги в фонд класса, чтобы они не канули в лету.

- Если средства на очистители воздуха выделаны, то пусть мои 1200 пойдут на закупку воды в классах или организацию праздников для детей. Мне ответили, что это невозможно. Теперь этот вопрос будет решаться на родительском собрании, - подытожила женщина.

Подробнее о начале нового учебного года и незаконных сборах в школах слушайте сегодня в 17:05 на 89,8 ФМ. Радио "Комсомольская правда".

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