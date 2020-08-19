Все дело – в маске: ростовчанка Мария Лиман призналась, что ее принимают за неадекватную

Мария Лиман призвала всех не забывать о безопасности. Фото: Аккаунт Марии Лиман в "Инстаграм"

Модель журнала для взрослых, дончанка Мария Лиман на днях опубликовала откровенный пост в своем Instagram . Девушка призналась, что, прохожие принимают ее за неадекватную. Лиман объяснила это тем, что она всегда выходит в люди в маске. Не снимает ее в ресторанах и на улице. Более того, от официантов требует того же.

- Я прошу очень вежливо, но их все равно это оскорбляет.

После того, как несколько раз за время карантина у меня поднималась температура и болело горло, я четко решила для себя, что буду соблюдать все меры предосторожности. Носить маску - это не ракетостроение. Часто слышу от таксистов: «Я не боюсь Короны». Но маска по факту не защищает, а останавливает распространите вируса от его носителей , - поделилась своими соображениями брюнетка.

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена в яркой маске салатного цвета и в облегающей спортивной экипировке.

Фолловеры поддержали девушку, выразив мнение, что она полностью права в том, что не забывает о мерах предосторожности.

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