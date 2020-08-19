Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 августа 2020: число зараженных дончан достигло 15,3 тысячи

Жертвами COVID-19 за весь период стали 298 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 19 августа прирост за сутки составил 55 заболевших. Всего в Ростовской области заразились еще 126 человек. Число инфицированных в регионе достигло 15 377.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 22 городах и районах области: в Батайске (12), Волгодонске (9), Сальском (9) районе, Новошахтинске (6), Новочеркасске (6), Аксайском (4), Азовском (3), Тацинском (3) районах, Гукове (3), Кагальницком (2), Красносулинскм (2). Мясниковском (2), Багаевском (2), Боковском (1), Верхнедонском (1), Куйбышевском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1), Целинском (1) районах и Таганроге (1).

Подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Это 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, нарушением обмена веществ; 89-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим заболеванием почек и анемией; 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническими заболеваниями почек, легких, желудочно-кишечного тракта; 71- летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием, нарушением обмена веществ. Жертвами COVID-19 за весь период стали 298 человек.

За последние сутки вылечились еще 289 пациентов. За все время вылечились 12 805 зараженных.

В стационарах лечение получают 1 047 инфицированных. 60 зараженных находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.