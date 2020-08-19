В Новочеркасске подростки избили участкового

В отношении школьников возбудили уголовное дело. Фото: архив "КП"

В Новочеркасске два 16-летних подростка избили полицейского. Происшествие случилось на улице Гвардейской в Новочеркасске, сообщает источник «Комсомольской правды - Ростов».

По данным источника, участковый заметил, как мальчики совершают преступление. Мужчина попытался им помешать, но в итоге пострадал сам. Подростки несколько раз ударили полицейского по лицу и телу.

В отношении школьников возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.