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Происшествия

В Новочеркасске подростки избили участкового

На школьников завели уголовное дело
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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В отношении школьников возбудили уголовное дело.

В отношении школьников возбудили уголовное дело.

Фото: архив "КП"

В Новочеркасске два 16-летних подростка избили полицейского. Происшествие случилось на улице Гвардейской в Новочеркасске, сообщает источник «Комсомольской правды - Ростов».

По данным источника, участковый заметил, как мальчики совершают преступление. Мужчина попытался им помешать, но в итоге пострадал сам. Подростки несколько раз ударили полицейского по лицу и телу.

В отношении школьников возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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