Все равно тянется к людям: на Дону хозяин выбросил охотничью собаку после того, как она ослепла

Пятилетняя Вишня в одночасье лишилась зрения и дома. Фото: instagram.com/obitelmudryhpsov/

Собака по кличке Вишня всю жизнь помогала хозяину на охоте. Однако мужчина за годы службы отплатил питомцу предательством. Пятилетний пес остался без дома, когда потерял зрение.

Охотничий дратхаар Вишня хорошо знала свою работу. Она служила человеку верой и правдой: ходила с ним в лес, приносила добычу, была послушна и предана. Однажды с собакой произошла беда – она заболела. Зоозащитники говорят, она могла пострадать от пирапласмоза от укуса клеща. Вишню лечили, но в итоге она ослепла.

Хозяин решил избавиться от собаки, который перестал приносить пользу. Мужчина захотел усыпить четвероногого друга, когда тот перестал приносить пользу.

— Отработанный материал — так отозвался о ней хозяин, уже бывший хозяин. Слепота стала для вишни приговором, — рассказали в приюте «Обитель мудрых псов».

Собака всю жизнь помогала хозяину на охоте. Фото: instagram.com/obitelmudryhpsov/

Хозяйка приюта Галина пожалела Вишню и забрала к себе. Она говорит, что собака все еще робкая и растерянная. Тем не менее, животное учится жить дальше после потери зрения и предательства.

— Теперь она наша. Трогательная в своей пока беспомощности. Она привыкнет и будет потом хорошо ориентироваться, — говорит Галина.

По словам женщины, она не ждет, что для Вишни быстро найдется новый хозяин. Люди крайне редко забирают к себе слепых псов. Тем не менее, собака нашла кров в «Обители мудрых псов». Галина говорит, что даже после пережитого предательства Вишня тянется к людям, благодарит за заботу и внимание.