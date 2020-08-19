Сотни миллионов рублей на безопасность: донские школы готовятся к новому учебному году в условиях пандемии

В День знаний около 50 тысяч донских первоклассников сядут за школьные парты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как готовятся общеобразовательные учреждения региона к началу нового учебного года. Губернатор внес окончательную ясность в вопрос того, где будут заниматься дети — в школе или дистанционно дома. По его словам, обучение будет происходить в обычном режиме.

В День знаний за парты сядут 440 тысяч донских учеников. В их числе - 50 тысяч первоклассников, что является рекордным показателем по сравнению с прошлыми годами. Для обеспечения безопасности детей от потенциального заражения коронавирусом будет реализован развернутый комплекс профилактических мер.

- Чтобы обеспечить выполнение в школах всех санитарных норм, нам предстоит завершить закупку контактных термометров, средств обеззараживания воздуха, дезинфекционных материалов. В полном объеме это будет сделано, и для этого бюджет Ростовской области на эти цели выделит более 400 млн рублей. Собственно говоря, это дополнительные деньги к тому, что мы делаем ежегодно, - рассказал Василий Голубев в интервью телепрограмме «Линия губернатора».

Кроме того, важный момент будет связан с обязательным ношением защитных масок непосредственно во время нахождения в стенах учебных заведений. Глава региона уточнил, что эта мера станет необходимой для всех учащихся в Ростовской области.

- Я думаю, что это норма, которая сейчас необходима, и она должна быть реализована. Сейчас и министерство образования, и Роспотребнадзор, все, кто имеют к этому отношение, над этим продолжают работать. Еще раз повторю: принципиальной задачей является создание условий для обучения, с другой стороны, для сохранения здоровья детишек, - пояснил донской глава.

Еще одно новшество касается обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников 1-4 классов. Напомним, эта мера соцподдержки была инициирована российским президентом Владимиром Путиным.

Василий Голубев заверил, что подавляющее большинство школ на Дону будут обеспечены горячим питанием — условия его предоставления уже согласованы с поставщиками. Тем не менее, еще существует ряд учебных заведений небольшого размера, с которыми в данный момент власти ведут работу в этом направлении.

- Стоит такая принципиальная задача - в текущем году в полном объеме завершить подготовку и готовность всех учебных заведений к обеспечению горячего питания для наших детей, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что ранее на заседании областной межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов детально описал, как будут выглядеть усиленные санитарные меры для донских школьников на практике.

- Теперь в каждой образовательной организации должны быть медицинские фильтры, на входе каждое утро будет измеряться температура, будут организована генеральная уборка помещений не реже одного раза в неделю, необходим запас антисептиков и обеззараживающих устройств. Конечно, это дополнительные мероприятия для нас, но мы полностью справились с поставленными задачами, - заявил Игорь Гуськов.

Он добавил, что еще одним важным вопросом качественной подготовки к началу нового учебного года является своевременное завершение ремонтных работ на объектах образования. В 2020 году проводятся работы по капитальному ремонту 37 муниципальных образовательных организаций в 20 муниципалитетах и 10 областных образовательных организациях.

- Для обеспечения надежного функционирования и подготовки инфраструктуры системы образования к началу нового учебного года из областного и федерального бюджетов в 2020 году муниципалитетам выделено более 3 млрд рублей. За счет данных средств ведутся работы не только по реконструкции и капремонту, но и обеспечивается архитектурная доступность по программе «Доступная среда», создаются условия для занятия физкультурой и спортом, проводится замена оконных и дверных блоков, выполняется устройство ограждений школ, - сообщил первый замглавы региона.

Напомним, что на данный момент Ростовская область перешла к третьему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. За все время учета в регионе зафиксировали 15,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели более 12,8 тыс. человек. Жертвами опасной инфекции стали 298 дончан.