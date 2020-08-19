Кто не пережил коронавирус: власти Ростова — о причинах закрытия заведений общепита

После отмены коронавирусных ограничений в Ростове смогли открыться 1606 кафе и ресторанов. Фото: rostov-gorod.ru

В администрации донской столицы оценили промежуточные итоги возобновления деятельности заведений общественного питания после очередного этапа снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Начиная с 10 августа в Ростове открылось более 1600 кафе и ресторанов — и это большая часть от их общего числа.

Как отметил начальник городского Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов, такие показатели можно считать очень хорошими, если принимать во внимание практически пятимесячный вынужденный перерыв в работе предприятий общепита, вызванный строгими коронавирусными ограничениями.

- По состоянию на 19 августа 2020 года из 1935 объектов общественного питания, зарегистрированных на территории Ростова-на-Дону, возобновлена работа 1606 кафе и ресторанов. Это 83,0% от их общего числа, - привел данные начальник Управления.

При этом Тихонов заявил, что у тех заведений общепита, которые так и не оправились после затяжной паузы, для этого есть веские основания, которые он и перечислил.

Как показал телефонный опрос собственников, первой негативной причиной стала утрата ликвидности или возможности платить по своим обязательствам.

- Это не только кредиты и аренда, но и расчеты с поставщиками продукции, заработная плата персоналу и так далее, - пояснил Константин Тихонов.

Второй момент связан с тем, что владельцы заведений общепита не смогли договориться с собственниками арендуемых под кафе или ресторан помещений об определенных «каникулах» по арендным платежам или иных формах лояльности.

Третье обстоятельство, «притормозившее» рестораторов, касается некоторых ограничительных мер из-за пандемии, которые пока продолжают действовать.

- К примеру, в торговых центрах детские центры еще не открылись, кинотеатры заполняются частично. Иными словами, индустрия развлечений еще не полностью вернулась к докризисной жизни. Можно говорить о том, что только в торговых центрах города, в принципе, стоит ожидать возобновления работы еще порядка 100 точек общепита, - сделал оптимистичный прогноз Константин Тихонов.

Он также сообщил, что отдельные предприниматели сферы общепита выражают недовольство необходимостью организации ежедневного «входного фильтра» перед началом рабочей смены, предполагающей проведение контроля температуры тела работника и обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками респираторного заболевания.

- Для некоторых определенное неудобство составляет необходимость применения устройств для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников Но эти требования Роспотребнадзора направлены на охрану здоровья ростовчан, гостей города и самих работников общепита, поэтому контроль за их соблюдением будет жестким. В целом, отрасль общественного питания города показала очень хороший процент восстановления после снятия ограничений. Более того, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы за счет возобновления работы еще не открывшихся заведений, а также благодаря открытию новых точек, городской общепит полностью восстановит докризисные объемы, - уверен Константин Тихонов.

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