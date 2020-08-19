1:0: с пенальти мяч в ворота "Ростова" забил Максимилиан Филипп

Первый гол в ворота "Ростова" забил с пенальти Максимилиан Филипп Фото: "КП" Архив

Счет в матче 3-го тура ТИНЬКОФ РПЛ открыл динамовец Максимилиан Филипп.

Немец внес мяч в ворота желто-синих с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен в ворота "Ростова" после фола Матиаса Норманна. Судья сам лично просмотрел повтор и указал на точку.

Максимилиан Филипп подошел к мячу и мощно пробил в левую от себя "девятку". Сергей Песьяков не смог просчитать соперника и прыгнул в другой угол. Таким образом счет становится 1:0 в пользу хозяев поля.

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