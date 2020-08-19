ФК "Ростов" проиграл в гостях московскому "Динамо"

"Ростов" проиграл "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК "Ростов" уже второй раз подряд проигрывает в рамках чемпионата России ТИНЬКОФ РПЛ.

Сегодня, 19 августа, желто-синие уступили в гостях московскому "Динамо". В оправдание ростовчан стоит сказать, что у них был гораздо больший процент владения мячом, чем у соперника. Кроме того, ФК "Ростов" часто делал подачи в свою штрафную, что позволило им избежать опасных моментов около ворот.

- Москвичи пытались действовать на контратаках и один из выходов на нашу половину поля завершился назначением пенальти — Норманн сфолил на Комличенко. Филипп нанес точный удар и «Динамо» вышло вперед. А уже на последней минуте тайма после подачи с углового Комличенко удвоил преимущество своей команды после подачи Шиманьски с углового. На перерыв ушли уступая 0:2, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

Второй тайм начался аналогично первому - ростовчане сразу плотно завладели мячом и имели явное преимущество. Реальный шанс забить имел Павел Мамаев после быстрой атаки, но он не сумел обработать мяч. Возможность была и у Зайнутдинова, который оказывался на ударной позиции, но свой момент реализовать тоже не смог. До конца встречи счет так и не изменился. ФК "Ростов" уступил "Динамо" со счетов 2:0 в пользу хозяев поля.

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