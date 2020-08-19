"Команда заслуживает большего": Валерий Карпин оценил игру своих подопечных после матча с "Динамо"

Валерий Карпин прокомментировал результат игры с "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Тренер футбольного клуба "Ростов" поделился своими впечатлениями после провального матча с "Динамо".

Валерий Карпин признался, что не имеет никаких претензий к игре команды в первом тайме. По его мнению, игра пошла на спад после забитого в ворота донского клуба пенальти. Во втором тайме игроки неправильно располагались на поле и вскрывали оборону.

- В первом тайме было очень много моментов, и давление мы создавали, моменты были, во втором тайме неправильно стали атаковать, от большого желания - хотели отыграться. Но если нет голов, то естественно это проблема реализации, - высказался Валерий Карпин.

Тренер посетовал, что, конечно, в самом начале сезона ожидали большего, но свои коррективы вносит частота проводимых игр.

- Хотелось бы побед. Команда заслуживает большего, - сказал тренер.

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Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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