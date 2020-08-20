В Ростовской области вакцинация от коронавируса может начаться уже в ноябре

Прививки будут делать только в добровольном порядке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вакцинация от коронавируса может начаться уже осенью. Об этом рассказали в региональном правительстве.

По предварительным данным, регион вошел в число субъектов, где вакцинация запланирована на ноябрь. В ведомстве уточнили, что информация «будет уточняться после поступления вакцины». Если вакцинация начнется, прививки будут делать только по желанию.

— Прививаться в первоочередном порядке будут медики. Никаких принуждений быть не может. Те, кто переболел, не будут вакцинироваться, — прокомментировали в правительстве.

По данным на 19 августа, в Ростовской области зарегистрировано 15 377 случаев заражения коронавирусом. Число жертв за весь период достигло 298 человек. С начала пандемии вылечились от COVID-19 12 805 инфицированных.