Ростовский областной суд эвакуировали второй раз за две недели

По предварительным данным, причиной послужило сообщение о минировании. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовском областном суде 20 августа прошла эвакуация. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

Утром сотрудников и посетителей суда вывели из помещений. В настоящее время в здание никого не пускают.

По данным источника, эвакуация прошла после сообщения о минировании здания.

Напомним, Ростовский областной суд уже эвакуировали 12 августа. После проверки правоохранителей ведомство заработало в штатном режиме.