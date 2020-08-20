Ростовский областной суд эвакуировали второй раз за две недели

По предварительным данным, причиной послужило сообщение о минировании.
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростовском областном суде 20 августа прошла эвакуация. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.
Утром сотрудников и посетителей суда вывели из помещений. В настоящее время в здание никого не пускают.
По данным источника, эвакуация прошла после сообщения о минировании здания.
Напомним, Ростовский областной суд уже эвакуировали 12 августа. После проверки правоохранителей ведомство заработало в штатном режиме.