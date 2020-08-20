Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 августа 2020: число зараженных дончан перевалило за 15,5 тысячи

За весь период от коронавируса на Дону скончался 301 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 20 августа прирост за сутки составил 54 заболевших. Всего в Ростовской области за сутки коронавирусом заразились еще 127 человек. Число инфицированных в регионе достигло 15 504.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 23 городах и районах: Батайске (13), Кашарском (7) районе, Новошахтинске (6), Мясниковском (6), Заветинском (5), Песчанокопском (5), Целинском (3) районах, Волгодонске (3), Звереве (3). Новочеркасске (3), Шахтах (3), Азовском (2), Аксайском (2), Ремонтненском (2), Сальском (2), Весёловском (1), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Пролетарском (1) и Семикаракорском (1) районах.

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще трех человек. Это 67-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, распространённым онкопроцессом; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием лёгких, нарушением обмена веществ; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями легких и почек. За весь период от коронавируса на Дону скончался 301 человек.

По данным на 20 августа, вылечились еще 198 зараженных. За все время выздоровели 13 003 пациента.

Сейчас лечение в стационарах проходят 1 014 заболевших. Состояние 57 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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