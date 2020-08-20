В гордуме Ростова подвели итоги работы депутатов шестого созыва

Думские решения направлены на контроль работы администрации Ростова-на-Дону и создание нормативно-правовой базы. Фото: rostov-gorod.ru

Ростовские депутаты провели 48-ое заседание городской Думы. Оно стало последним для текущего состава корпуса. Народные избранники подвели итоги выполненной работы за пятилетний срок и наметили перспективы будущего труда на благо города.

«МЫ РАБОТАЛИ ДРУЖНО И В ИНТЕРЕСАХ РОСТОВА»

Как отметила председатель городской Думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, за время работы действующего созыва было принято 927 решений, которые способствовали динамичному развитию донской столицы.

- Думские решения были направлены на контроль работы администрации города и создание нормативно-правовой базы. Я хочу поблагодарить депутатов всех фракций – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР. Мы работали дружно и в интересах Ростова, - резюмировала Зинаида Неярохина.

Среди главных решений, принятых за время работы депутатов шестого созыва, можно выделить изменения в Генеральный план развития города, принятие Стратегии социально-экономического развития донской столицы до 2035 года, Положения об городской Общественной палате, а также гимна Ростова-на-Дону. Кроме того, с помощью думских решений были ужесточены требования к сносу деревьев, введены ограничения на многоэтажную застройку в исторической части Ростова и упорядочены рекламные носители. Все это существенно повлияло на облик города.

- Каждый год мы принимали социально ориентированный бюджет, с помощью которого администрация города смогла выполнять все взятые перед ростовчанами обязательства. Принятые решения помогли в срок сдать десятки крупных объектов к Чемпионату мира 2018 года по футболу и достойно встретить тысячи болельщиков со всего мира, - напомнила Зинаида Неярохина.

При этом председатель гордумы акцентировала внимание на задачах, которые предстоит решать уже новому депутатскому корпусу. По ее словам, представителям следующего созыва нужно как можно оперативнее провести анализ уже сделанной работы и после этого без промедления включиться в конструктивную деятельность.

- В Ростове-на-Дону по-прежнему актуальны проблемы грунтовок, аварийного жилья, ливневой канализации и депутатам седьмого созыва предстоит жестче контролировать работу администрации города по решению этих задач, - пояснила глава донской столицы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

На 48-ом заседании гордумы были приняты дополнительные коррективы в бюджет города на текущий год. В соответствии с ними его доходная часть увеличивается 117,5 млн. рублей. При этом расходная часть увеличивается на 95,5 млн. рублей с внесением изменений в финансовое обеспечение муниципальных программ.

- Уменьшение расходов вызвано снижением объемов налоговых и неналоговых доходов в связи с отменой уплаты налогов и отсрочкой платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей от распространения коронавирусной инфекции, а также введением льготы по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых гостиницами и торгово-развлекательными центрами, - объяснила изменения заместитель главы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.

В целом, доходная часть бюджета города на текущий год составит 38 млрд. 423,9 млн. рублей, расходная часть - 40 млрд. 588,5 млн. рублей. Дефицит бюджета составляет 2 млрд. 164,5 млн. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

Перераспределения бюджетных средств позволит увеличить финансирование на реконструкцию путепровода по ул. Малиновского, содержание безнадзорных животных в специализированном Центре, ремонт кровель и помещений в восьми образовательных учреждениях города, строительство комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом ВМХ и маунтинбайком на Гребном канале, а также целого ряда других проектов.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ И АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Не обошли стороной депутаты насущный вопрос подготовки ростовских школ к новому учебному году. Начальник Управления образования города Виктория Чернышова сообщила, что с 1 сентября в донской столице начнут заниматься более 110 тысяч учеников, что на три с лишним тысячи человек больше, чем в предыдущем учебном году. При этом 26 тысяч школьников будут заниматься во вторую смену.

На проведение выборочного капитального ремонта в образовательных организациях города в 2020 году выделены средства в сумме 210,4 млн рублей. Кроме того, в этот же период планируется завершить реконструкцию школы № 32, капремонт двух зданий школы № 84, а также реконструкцию детского сада № 101 («8 марта») и строительство двух детских садов: в X микрорайоне Западного жилого массива на 110 мест и на ул. Вересаева на 300 мест.

Занятия в школах будут проходить в обычном режиме, но с усиленными санитарно-эпидемиологическими мерами безопасности, обусловленными пандемией COVID-19.

- Для работы общеобразовательных учреждений в условиях коронавирусной пандемии все они обеспечиваются приборами для обеззараживания воздуха, измерения температуры, антисептическими средствами. В соответствии с утвержденными правилами за каждым классом закрепляется отдельный кабинет, где проходят занятия, за исключением занятий, требующих специального оборудования, - рассказала подробности Виктория Чернышова.

Она также сообщила о том, как будет реализовываться программа обеспечения бесплатным горячим питанием всех младшеклассников города.

- Для реализации поручения президента России по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов переоснащены 35 школьных столовых и буфетов на сумму свыше 33 млн рублей. Количество посадочных мест в школьных столовых города увеличилось почти на полторы тысячи мест, - внесла ясность Чернышова.

По мнению председателя комиссии по образованию городской Думы Игоря Нестеренко Управлением образования донской столицы приняты все необходимые меры для того, чтобы встретить новый учебный год в полной готовности.

РОСТОВУ НУЖНО БОЛЬШЕ ШКОЛ ИСКУССТВ

На заседании гордумы депутаты рассмотрели вопрос о развитии системы дополнительного образования в сфере культуры. В частности, хорошей новостью стало то, что уже до конца года будет капитально отремонтирована ростовская детская школа искусств № 2 имени А.П. Артамонова. Масштабные работы по ее восстановлению начались в прошлом году, их стоимость составляет около 200 млн рублей. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 60%.

- После окончания ремонтных работ школа получит здание, соответствующее современным требованиям: с концертным залом на 150 мест, оснащенным звуковым и световым оборудованием, комфортными учебными помещениями, студией звукозаписи. В школе планируется открытие новых отделений: «Живопись», «Прикладное искусство», «Духовое отделение». Количество учащихся вырастет с 700 до 1000 человек, - отметила начальник Управления культуры города Яна Пилявская.

На оснащение школы оборудованием, мебелью и музыкальными инструментами выделено 79 млн 234,4 тыс. рублей из средств областного и городского бюджетов.

В то же время начальник Управления культуры сообщила и о том, что в Ростове сформировалась существенная потребность в строительстве новых школ искусств. Так, по ее словам, в прошедшем учебном году конкурс в муниципальных учреждениях дополнительного образования составил 2-3 человека на место.

Это подтвердили депутаты гордумы, обратившие внимание на отсутствие учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в частности, на Военведе, в «Суворовском» и других бурно развивающихся микрорайонах донской столицы

- Почему в Ростове с его богатыми традициями в изобразительном искусстве только одна детская художественная школа? Понятно, что художественные отделения есть в детских школах искусств, но этого все равно недостаточно для города-миллионника, - высказала свою позицию по этой теме председатель гордумы Зинаида Неярохина.