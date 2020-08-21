Равные возможности каждому: в Ростовской области проходит акция «Дорога на выборы»

Фото: ИКРО.

В Ростовской области проходит волонтерская акция для людей с ограниченными возможностями «Дорога на выборы». Мероприятие проводит Избирательная комиссия донского региона. Акция призвана помочь маломобильному населению проголосовать на избирательном участке.

Сегодня в каждом районе области сформированы специальные группы волонтеров. Они собирают пожелания об участии в голосовании людей с ограниченными возможностями. В день голосования волонтеры сопроводят всех обратившихся на участок.

Фото: ИКРО.

21 августа руководители волонтерских групп проходят обучение. Они получат подробный инструктаж о работе в день голосования.

В акции принимают участие около 700 волонтеров. Отличить их не составит труда — они будут одеты в футболки с символикой акции. Кроме того, у волонтеров будут бейджи и сертификаты.

— Для многих людей с ограниченными возможностями важно проголосовать именно на избирательном участке — это просто повод выйти из дома. Избирательная комиссия области, в свою очередь, делает все возможное, чтобы сделать голосование комфортным и безопасным, — рассказал на открытии обучающего семинара заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской области Александр Энтин.

Он пояснил, что почти все избирательные участки расположены на первых этажах зданий, оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан. Комфортные условия планируется создать и для инвалидов по зрению. Уже определены участки, на которых будут использоваться материалы с крупным шрифтом, а также специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней.

Фото: ИКРО.

По вопросу участия в акции «Дорога на выборы» можно обратиться по телефону «горячей линии»: +7 (958) 574 20 38.