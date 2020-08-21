Дождь снова напомнит ростовчанам о приближении осени: какая погода ожидает ростовчан 21 августа

К выходным в Ростове снова стало прохладнее Фото: "КП" Архив

Прохлада снова возвращается в Ростов к предстоящим выходным. Тепература воздуха начнет падать, а атмосферное давление, наоборот, возрастет.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +23...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+30. Но немного похолодает к вечеру - +25...+29. Сегодня, 20 августа, в донской столице, по прогнозам синоптиков, в течение всего дня будет стоять облачная погода. Утром даже есть вероятность дождя.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 6-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 749-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 41%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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