Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 августа 2020: более тысячи дончан остаются в больницах

Жертвами COVID-19 c начала пандемии стал 301 зараженный. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону на 21 августа прирост за сутки составил 67 заболевших. За сутки по всей Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек. Число инфицированных достигло 15 632.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 23 городах и районах Ростовской области: Новочеркасске (7), Волгодонском (5) районе, Каменске-Шахтинском (5), Октябрьском (5), Аксайском (4) районах, Новошахтинске (4), Шахтах (4), Таганроге (3), Кагальницком (3), Сальском (3), Азовском (2) районах, Звереве (2), Миллеровском (2), Неклиновском (2), Пролетарском (2), Багаевском (1) Белокалитвинском (1) районах, Батайске (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Егорлыкском (1), Мясниковском (1) и Песчанокопском (1) районах.

По данным на 21 августа, выздоровели еще 156 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 13 159 человек. Жертвами COVID-19 c начала пандемии стал 301 зараженный.

Сейчас в стационарах получают лечение 1 030 жителей. Состояние 56 заболевших оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.