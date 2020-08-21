Спасатели вывезли снаряды в безопасное место и подорвали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области нашли две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Снаряды обнаружили 20 августа в селе Покровском в Неклиновском районе, сообщили в донском ГУ МЧС.

Бомбы заметили во время земляных работ. После этого их вывезли в безопасное место. Здесь бомбы обезвредили спасатели.

— Сотрудники Донского спасательного центра подорвали бомбы накладным зарядом,— прокомментировали в ГУ МЧС.

Бомбы заметили во время земляных работ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, в начале августа в Неклиновском районе нашли восемь ящиков с боеприпасами. Минометные снаряды находились на глубине 40 — 50 сантиметров. Эксперты считают, что оружие принадлежало немецкой армии. Снаряды обезвредили саперы.

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