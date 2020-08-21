Закрыл своим телом: дончанин спас рыбака, едва не попавшего под винт моторной лодки

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области спасатель Дмитрий Глущенко вытащил из воды рыбака, выпавшего из лодки. Происшествие случилось 14 августа недалеко от хутора Колузаево. Об этом рассказали в донском правительстве.

В тот день 76-летний мужчина решил порыбачить в Дону. Для этот он отплыл от берега на моторной лодке. В какой-то момент пенсинер потерял равновесие и упал в реку. При этом моторная лодка начала плыть в сторону рыбака.

К счастью, рядом находился Маневренное поисково-спасательное подразделение. Один из спасателей, Дмитрий Глущенко, тут же бросился в воду. Чтобы спасти человека, он закрыл его собой. В это время коллеги Дмитрия оттесняли неуправляемую лодку в сторону.

— Рыбака взяли на борт лодки спасателей. Мотор его собственного плавсредства заглушили, — говорится в сообщении.

Спасателя и пенсионера доставили на берег. В результате происшествия никто не пострадал.