Порывистый ветер и гроза: в Ростове резко ухудшится погода

Скорость порывов ветра может достигать 15 — 18 метров в секунду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 22 августа резко ухудшится погода. Прогноз сообщили в ростовском управлении ГО ЧС.

В субботу в донской столице ожидается гроза и сильный ветер. Скорость порывов может достигать 15 — 18 метров в секунду.

В такую погоду могут обрываться линии электропередач. Возможно падение деревьев, повреждение крыш. В связи с этим жителям не рекомендуют парковать машины и ставить коляски под деревьями или конструкциями. Водителям советую соблюдать скоростной режим.

— В экстренных случаях незамедлительно звоните по номеру 112, — говорится в сообщении ведомства.