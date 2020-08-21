Донские депутаты обсудили проблемы инициативного бюджетирования в регионе

Депутаты Заксобрания Дона провели заседание круглого стола по вопросам инициативного бюджетирования в городе Донецке. Фото: zsro.ru

Депутаты Законодательного собрания Дона провели заседание круглого стола в городе Донецке. На этой встрече региональные парламентарии обсудили промежуточные итоги реализации проектов инициативного бюджетирования в Ростовской области.

Актуальность темы обсуждения обусловлена тем, что национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках которого министерством жилищно-коммунального хозяйства области разработан и реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды» на территории донского края уделено пристальное внимание. Объемы финансирования для реализации проектов растут с каждым годом.

Особое внимание в регионе уделяется участию жителей в благоустройстве родного края на уровне муниципалитетов. Ярким примером усиления финансовой поддержки муниципальных образований стал областной закон об инициативном бюджетировании, принятый по инициативе донского губернатора в июле 2019 года.

Основной целью принятия этого закона является вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры своего населенного пункта. Финансовое обеспечение в сфере инициативного бюджетирования осуществляется тремя путями — это средства областного бюджета, местных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.

К примеру, в Донецке в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году были выполнены работы по благоустройству территории вдоль проспекта Ленина. Подрядчиками проведено асфальтирование, обустроены тротуары, установлены беседки, сцена и малые архитектурные формы, проведено озеленение и установлено освещение.

В 2020 году в городе выполняются работы по благоустройству Соборной площади. В настоящее время на объекте ведутся работы и проблемных вопросов не возникает.

Как сообщил вице-спикер донского парламента Александр Скрябин, во время первого отбора инициатив дончане представили на конкурс 306 инициатив. До финиша из общего числа заявок дошли 160 проектов с общим финансированием в 304 млн рублей, 89 % из которых являются средствами областного бюджета.

- Очень здорово, что у нас в регионе есть такие инициативы. Они касаются вопросов повседневной жизни: здравоохранения, физкультуры и спорта, ЖКХ и автомобильных дорог. Важно, что уже стартовал второй этап конкурса проектов иницитивного бюджетирования. Заявки принимаются с 15 июля по 15 сентября. При этом идет открытое обсуждение проектов. Работы на всех объектах, которые вошли в первый этап конкурса, завершаться до 1 октября, - рассказал Александр Скрябин.

При этом на заседании круглого стола основной темой обсуждения стали проблемы, которые были выявлены в ходе первого этапа инициативного бюджетирования на Дону. В частности, случаются ситуации, когда предлагаемые проекты попросту не соответствуют имеющимся финансовым возможностям муниципалитетов. На местный бюджет также ложится нагрузка по уходу за благоустроенной территорией.

По итогам заседания круглого стола об инициативном бюджетировании составлен перечень рекомендаций, которые направят всем заинтересованным сторонам.